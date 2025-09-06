- Home
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲವ್ & ಬ್ರೇಕಪ್, ಮತ್ತೆ ಆದ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ನಾನೀಗ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನಟಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ತಂದೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನಕಥೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7ರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಸೆಲ್ ಒಬ್ಬರು. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಜಿಸೆಲ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಲಪ್ಪುಳದವರು. ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಸೆಲ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಜಿಸೆಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 30 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಿಸೆಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಸೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ನಾನು ಆಲಪ್ಪುಳದವಳು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಪೊನ್ನಮ್ಮ. ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ತಂಕಮ್ಮ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ತಂದೆ ಪಂಜಾಬಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗ. ತಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರು!
ತಂದೆಯ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಈಗೋ ತಂದೆಗೂ ಇತ್ತು. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮರಳಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಜೆಸೆಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತಂದೆಯ ನಿಧನ
ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ತಂದೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆಗೆ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯಿತು. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡರು.
3 ವರ್ಷ ಪ್ರೀತಿ, ನಂತರ ಬ್ರೇಕಪ್, ಈಗ ಸಿಂಗಲ್
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೇಮವಾಯಿತು. ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮವಾಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಅದೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಎರಡೂವರೆ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಐದು ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.