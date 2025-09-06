ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಗೆ 6 ಟಿಪ್ಸ್; ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಿ!
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಸಲಹೆಗಳು: ಬೆಲೆ, ಲೋನ್, ವಾರಂಟಿ, ಪೇಪರ್ವರ್ಕ್ ಹೀಗೆ 6 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಿ..
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರು ಸಿಗೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಸಿಗೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು ತರಬಹುದು. ಡೀಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ 6 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
1. ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಸಮಯ
ಹೊಸ ಕಾರು ಶೋ ರೂಂನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ 20% ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯ.
2. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್
ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಖರೀದಿ ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಓಡಾಟದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೆಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
3. ಕಡಿಮೆ ಲೋನ್, ಕಡಿಮೆ ವಿಮೆ
ಹಳೆಯ ಕಾರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲೋನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ EMI ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಲೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ವಿಮಾ ಕಂತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
4. ಪೇಪರ್ವರ್ಕ್ ಸುಲಭ
ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಡೀಲರ್ ಪೇಪರ್ವರ್ಕ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವೇ ಪೇಪರ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ವಿಮೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ.
5. ವಾರಂಟಿ ಮಿತಿಗಳು
ಕಾರು ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಲಾಭ. ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲರ್ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ವಾರಂಟಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಹೊಸ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೀಮಿತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತುರಪಡದೆ ಖರೀದಿಸಿ.