ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು: ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
“ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋದಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.”
Image Credit : Asianet News
ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಮೋದಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ವರಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Getty
ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೋದಿಯ ಗೆಳೆಯ
“ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಮಗ್ರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Asianet News
ಹಳೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, “ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಆಳವಾದ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ, ಸಮೃದ್ಧ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
Image Credit : AI
ಭಾರತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಟ್ರಂಪ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಭಾರತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ.
