ನಾಳೆ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ: ಗ್ರಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ?
ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್...
ನಾಳೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ
ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಆಕಾಶ ಘಟನೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
82 ನಿಮಿಷಗಳ ಗ್ರಹಣ
ಸರಿಸುಮಾರು 82 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು "ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಮನಸ್ಸುಕಾರಕ ಚಂದ್ರ
ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು, ಮಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು
ಮೇಷ: “ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ” - ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು.
ವೃಷಭ: “ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” - ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.
ಮಿಥುನ: “ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ” - ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: “ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ” - ಚಂದ್ರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ.
ಸಿಂಹ: “ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ” - ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ.
ಕನ್ಯಾ: “ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ” - ಸಾಲ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ.
ತುಲಾ: “ಓಂ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೈ ನಮಃ” - ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: “ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ” - ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು.
ಧನು: “ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ” - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ.
ಮಕರ: “ಓಂ ಶನಿಚಾರಾಯ ನಮಃ” - ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು.
ಕುಂಭ: “ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ” - ಹೆಚ್ಚಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ.
ಮೀನ: “ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ” - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ.
ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ಪಠಣವು ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು vs. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಭಯದಿಂದಲ್ಲ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಮಯವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.