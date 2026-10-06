07:09 AM (IST) Oct 06

India Latest News Live 6 October 2026 RBIನಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ; ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂಗಳ ಕಂತು ಕಟ್ಟಲು ತಡ ಮಾಡದಿರಿ!

ಇಎಂಐ ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕುಸಿಯಲಿದ್ದು, ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ದಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಕುಸಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

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