India Latest News Live: ತಿರುಪತಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ದಾಖಲೆ 98058 ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ
ಸಾರಾಂಶ
ತಿರಮಲ: ವಾರಾಂತ್ಯ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪವಿತ್ರ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಯ 98,058 ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿಖರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಕೊಂಚ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 2016-17ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 1.01 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ. ಆದರೆ ಆಗಿನದ್ದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು.
