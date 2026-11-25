ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಅಕಾಲಿ ದಳ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ! ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತೇ? ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದ ಈ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ (SAD) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರ ಲಾಭವಾಗಿತ್ತು. 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಗಳು ಒಗ್ಗೂಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದ್ದು, ಇದು ವಿರೋಧಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೈಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತಾ ಆಪ್?
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒಡೆದ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಎಡವಿತೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ತಪ್ಪದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು!
ಒಂದೆಡೆ ಆಪ್ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಜಗಳದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು 'ಅಕಾಲಿ-ಕಮಲ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ರಣತಂತ್ರ ಹೆಣೆದಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. 1997ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿದಳ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ.
ರೈತರ ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರ!
ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧವಿದ್ದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ಅಕಾಲಿದಳದ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಲು ಅಕಾಲಿದಳ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಆಪ್ ನಾಯಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವ'ದ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅಕಾಲಿ-ಕಮಲ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಮಾಲಾ, ದೋವಾಬಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸಮೀಕರಣ!
ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಮಾಲಾ, ದೋವಾಬಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಲವಿದೆ. ಮಾಜಾ ಮತ್ತು ದೋವಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಗರ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿದಳದ ಹಿಡಿತ ಒಂದಾದರೆ, ಆಪ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ.