India Latest News Live: Health Emergency - ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಪತ್ತೆ - 88 ಬಲಿ, 300 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಶಂಕೆ
ಮಾಸ್ಕೋ: ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ 1000ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಸೇರಿ 4 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಭಾರತೀಯರೂ ಸೇರಿ 12 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೂ ಡ್ರೋನ್ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಉಕ್ರೇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ‘ದಾಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಥನೀಯ. 500 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ 287 ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಡನೆಸಿದೆ. ಆದರೆ 279 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಾವು:
ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇತರ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೃತರ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
India Latest News Live 18 May 2026Health Emergency - ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಪತ್ತೆ - 88 ಬಲಿ, 300 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಶಂಕೆ
India Latest News Live 18 May 2026ಏರ್ ಶೋ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇಳೆ 2 ಜೆಟ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪತನ, ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ
ಸಾಹಸಮಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಯುಎಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸದಲ್ಲಿನ ಈ ಬೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
India Latest News Live 18 May 2026ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ!
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ: ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಒಎಸ್ಎಂ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
India Latest News Live 18 May 2026ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೆಸರಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಎಮ್ಮೆಯು ತನ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಎಮ್ಮೆಯು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.