07:29 AM (IST) May 18

India Latest News Live 18 May 2026Health Emergency - ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಪತ್ತೆ - 88 ಬಲಿ, 300 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಶಂಕೆ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ) ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೋ ವೈರಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 88 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಜನರ ವಲಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
Read Full Story
07:28 AM (IST) May 18

India Latest News Live 18 May 2026ಏರ್ ಶೋ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇಳೆ 2 ಜೆಟ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪತನ, ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಸಾಹಸಮಯ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಯುಎಸ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸದಲ್ಲಿನ ಈ ಬೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Read Full Story
07:23 AM (IST) May 18

India Latest News Live 18 May 2026ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ!

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ: ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌-ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ (ಒಎಸ್‌ಎಂ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

Read Full Story
07:00 AM (IST) May 18

India Latest News Live 18 May 2026ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೆಸರಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್; ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಎಮ್ಮೆಯು ತನ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಎಮ್ಮೆಯು ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

Read Full Story
06:25 AM (IST) May 18

India Latest News Live 18 May 2026ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಅಮೆರಿಕ 5 ಹೊಸ ಕಂಡೀಷನ್ ; ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಷರತ್ತು- ಪ್ರತಿಷರತ್ತು

ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಮುಂದೆ ಐದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 400 ಕೆ.ಜಿ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಯುರೇನಿಯಂ ಹಸ್ತಾಂತರವೂ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಳೆಯದೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
Read Full Story
06:18 AM (IST) May 18

India Latest News Live 18 May 2026ಟ್ರಂಪ್‌ ಹತ್ಯೆ ಸೇರಿ 18 ದಾಳಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಉಗ್ರ ಸೆರೆ; ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಇರಾಕಿ ಉಗ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಕರ್‌ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಿಯಾ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈತನ ಬಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಭಯಾನಕ ಜಿಹಾದಿ ಸಂಚೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Read Full Story
06:12 AM (IST) May 18

India Latest News Live 18 May 2026ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದರೂ, 2026ರ ವರೆಗೆ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಅಸಂಭವ ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
Read Full Story