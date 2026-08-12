09:19 AM (IST) Aug 12

India Latest News Live 12 August 2026Independence Day 2026 - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಸಜ್ಜು; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಖಾಕಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು, ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!

Delhi Security: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜಧಾನಿ முழுவதும் ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಸ್ತು, ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

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08:36 AM (IST) Aug 12

India Latest News Live 12 August 2026ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಮಾತುಕತೆ!

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿ ಆಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನರ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿದ್ದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
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08:33 AM (IST) Aug 12

India Latest News Live 12 August 2026ಹಣದ ಜೊತೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ; ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ರಹಸ್ಯ

ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೈರ್ಜ್', ರೆಂಟಲ್ ಬುಟಿಕ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್‌ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
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07:13 AM (IST) Aug 12

India Latest News Live 12 August 2026Jharkhan Student Protest - ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋರಾಟ!

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಂಸದರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಂಸದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ 'ಜವಾಬ್ ದೋ' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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07:01 AM (IST) Aug 12

India Latest News Live 12 August 2026ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ - ಇಸ್ರೋಗೆ ನಾಸಾ ಆಹ್ವಾನ, ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ

ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಾಸಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ.
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