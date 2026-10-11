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- India Latest News Live: ಜಿರಳೆಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಳವಳ; ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
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India Latest News Live: ಜಿರಳೆಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಳವಳ; ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ : ಸಿಜೆಪಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಚೇರಿಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
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ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.