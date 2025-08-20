ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ. ಅಮೆರಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
India-China Relation Benifits: ಭಾರತ-ಚೀನಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚೀನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರವು 3 ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
2- ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೂಡ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವು ಜುಲೈ 24 ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸಲು ಚೀನಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುವುದು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ, ಇದು ಗಡಿಯ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತು ತೆಗೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
6. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.
7. ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
8. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚೀನಾ 2027 ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
9. ಭಾರತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
10. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 24% ವರೆಗಿನ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಇದು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತೇ?
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಈಗ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅದರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವರ್ತನೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವ ಪರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಇದೆಯೇ?
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.