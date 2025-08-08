ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಡ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ, ಸುಂಕಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೆನ್ಸ್, 'ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸುಂಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೂ, 2025ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ-ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ $800 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋರ್ಡ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ:
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋರ್ಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಮ್ ಫಾರ್ಲೆ, ಕಂಪನಿಯು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಡ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, 57,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ:
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೇಲೆ 50% ಮತ್ತು ಆಮದು ಕಾರು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಂಕಗಳು ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ, ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $1 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ವರದಿಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಾದ 'ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಂಕಗಳು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದನ್ನು ಫೋರ್ಡ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವು ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:
ಫೋರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಂಕದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪೆನ್ಸ್ರ ಟೀಕೆ:
ಟ್ರಂಪ್ರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪೆನ್ಸ್, ಸುಂಕಗಳು 'ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ'ವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬದಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೀಕೆಯು ಟ್ರಂಪ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.