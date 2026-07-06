ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 15ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಲ್ ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎದುರಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ!
ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿರುವ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪೋಷಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ-ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ತಾವೇ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಹತ್ತವರಿಗೆ ಆಸರೆ!
ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿರುವ ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.ಪೋಷಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ-ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ತಾವೇ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ!
ವಿಲ್ ಬರೆಯದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದಂತೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬದ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ಸತ್ತರೆ..!
ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ಆದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಿಲ್ ರೆಯದೇ ಸತ್ತರೆ, ಅವಳು ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಮೊದಲು ಅವಳ ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗಂಡನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕರು ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟೇ ನಿಕಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೂ, ಕಾನೂನು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇದೆ.
ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುತ್ತದೆ!
ಈ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಂದು ಅಪವಾದವಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಆಸ್ತಿಯು ಅವಳ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ, ವೃತ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂ-ಸಂಪಾದಿತ ಆಸ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 15ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷ ವಿಲ್ ಬರೆಯದೇ ಸತ್ತರೆ..!
ಹಿಂದೂ ಪುರುಷ ಉಯಿಲು ಬರೆಯದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪುರುಷನ ಜನ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾಳೆ, ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆಯೋಗ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು 2008ರ ತನ್ನ 207ನೇ ವರದಿಯಲ್ಲೇ ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ವಾರಸುದಾರರಿಗಿಂತ, ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.ಆದರೆ 18 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಇದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಲ್ (ಉಯಿಲು) ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಮಗಳು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಸಮಾನತೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ ರಚನೆಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಲವಾದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.