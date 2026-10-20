28 ವರ್ಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಗಾಗಿ 30ರೊಳಗಿನ, ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಓಂದ್ರಿಲಾ ಕಪೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಅಥವಾ ದ್ವಂದ್ವ ಮಾನದಂಡವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ತಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ, ಆದರೆ ವಧುವಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರದಂತೆ! ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ವೈರಲ್
ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ಮಾನದಂಡ, ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನದಂಡ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ 3 ವರ್ಷ ಲೀವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪತ್ನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಧುವಿಗೆ ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಓಂದ್ರಿಲಾ ಕಪೂರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 37 ವರ್ಷದ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ವಧುವಿನ ವಯಸ್ಸು 30ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ವಧು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು?
ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಓದಿರುವುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಲುವೇ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯೋ, ದ್ವಂದ್ವ ಮಾನದಂಡವೋ?
ಮದುವೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ವಯಸ್ಸು, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಅನುಭವವಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಮಾನದಂಡ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.