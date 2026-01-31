Hamid Ansari Claims Ghazni & Lodi Were Indian, Not Foreigners ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಮೊಹಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಲೋಧಿ ವಂಶಸ್ಥರನ್ನು 'ಭಾರತೀಯರು' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.31): ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದವರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮದ್ ಘಜ್ನಿ ಮತ್ತು ಲೋಧಿ ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಶಹಜಾದ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು "ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಘಜ್ನಿಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೊಹಮದ್ ಫಜ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಪರ್ವ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪೂನಾವಾಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಯ ಆರೋಪಿ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜೀಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಪೂನಾವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
2007 ರಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ಘಜ್ನಿ ವಂಶದ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಮೊಹಮದ್ ಘಜ್ನಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದವು. ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕೊನೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಲೋದಿ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಲೋದಿ ರಾಜವಂಶದ ಕೊನೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿಯನ್ನು 1526 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನರು ಸಹ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.