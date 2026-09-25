ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಪಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂಬರುವ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬೃಹತ್‌ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಿನ ಶೇ.10ರಷ್ಟಿದ್ದ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.10ರಿಂದ ಶೇ.5ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.32.5ರಿಂದ ಶೇ.22.5ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.32.5ರಿಂದ ಶೇ.27.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸುಂಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ದರಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

  • ಕಚ್ಚಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ : ಇದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಬಿಡಿಆರ್‌ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ (ಶೇ.0) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ : ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.32.5ರಿಂದ ಶೇ.22.5ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಕಚ್ಚಾ ಪಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ: ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.10ರಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಅಂದರೆ ಶೇ.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ: ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ.32.5ರಿಂದ ಶೇ.27.5ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಸ್ (AIDC) ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗ, ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಮದು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಪಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸುಂಕ ಶೇ.16.5ರಿಂದ ಶೇ.11ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇ.16.5ರಿಂದ ಬರೀ ಶೇ.5.5ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.

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ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ನಡುವಿನ ಹಬ್ಬಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಗಾಣ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು (Refiners) ಇದೀಗ ಹಬ್ಬದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಮದನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು (2/3) ಭಾಗವನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ದ್ರಾವಕ ಹೊರತೆಗೆಯುವವರ ಸಂಘದ' ವರದಿಯಂತೆ, ರೂಪಾಯಿ ಅಪಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಶೇ. 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುಂಕ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.