ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟಥಿಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಟೆಲ್ ರೂಂಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ (ಜ.11) ಯುವತಿಯರು, ನಟಿಯರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ,ಹಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟಥಿಲ್ ಕೊನೆಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಶಾಸಕ ರಾಹುಲ್, ಬಳಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡದು ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೊಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟಥಿಲ್ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೂಣದ ಮಾದರಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯ
ರಾಹುಲ್ ಮಾಮ್ಕೂಟತ್ತಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರುು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಸ್ಪಿ ಪೂಂಕುಳಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭ್ರೂಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು, ಫೋನ್ ಕರೆ ವಿವರಗಳು, ಚಾಟ್ಗಳು, ತಂಗಿದ್ದ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿಸಲು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದೂರುದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೇ ಸೋರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೆ ಗುಸುಗುಸು ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ 21ರವರೆಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಹಬ್ಬಿದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಅಥವಾ ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟದಿಂದ ರಾಹುಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನ ಶೋರ್ನೂರಿನಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಂಟು ಪೊಲೀಸರು ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟತ್ತಿಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ರಾಹುಲ್ ಮಾಂಕೂಟಥಿಲ್ನನ್ನು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಎಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಯುವತಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರರು ಭ್ರೂಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಮಾಮ್ಕೂಟತ್ತಿಲ್ನ ಡಿಎನ್ಎ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಮಾಮ್ಕೂಟತ್ತಿಲ್ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆತ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಶಾಸಕನಾದ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಭರವಸೆಗಳൊന്നും ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡ. ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಫೆನಿ ನೈನಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ದೂರುದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.