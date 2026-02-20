ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಜಿಯೋ ಗೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಮತ್ತು 'ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ' ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಜಿಯೋ ಗೋರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೇಕಬ್ ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೈಕೆಲ್ ಕ್ರಾಟ್ಸಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ:
'ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಾಗ, 'ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯ, ಬಣ್ಣ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ' ಎಂದು ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು.
AI, ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ' ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗೋರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
'ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು AI ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ (ಭಾರತಕ್ಕೆ) ತಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಗೋರ್ ಹೇಳಿದರು.
'ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ'ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೋರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
'ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್, "ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ (G2G) ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಸಲು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
'ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕನ್ AI ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಮೆರಿಕದ AI ಸ್ಟಾಕ್ (ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವ ದೇಶಗಳು ಮುಕ್ತ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು. 'AI ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಘೋಷಣೆಗೆ ಭಾರತ ಸಹಿ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶುಕ್ರವಾರ 'ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಕಾ' ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಜಿಯೋ ಗೋರ್, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಖಾತೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೇಕಬ್ ಹೆಲ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. (ANI)
