ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಡಿಜಿಸಿಎಯಿಂದ ವಿಮಾನ ದರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ!

ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.28): ಭಾರತದಲ್ಲಿ (India) ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು (Airfare) ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ 135 ರ ಉಪ ನಿಯಮ (1) ರ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು 1937 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಸೇವೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಮಂಜಸವಾದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಸುಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (airlines)ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.



ಏರ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಮಾನ ದರವನ್ನು ನಿಯಮ 135 ರ ಉಪ ನಿಯಮ (2), ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳು 1937 ರ ನಿಬಂಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಮಾತ್ರವೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜನರಲ್ ವಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ (Minister of State in the Ministry of Civil Aviation Gen. V. K. Singh ) ಅವರು ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಪರೀತ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) 2010 ರ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 02 ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೂ ಇರುವ ದರವನ್ನು ತನ್ನ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.



ಡಿಜಿಸಿಎ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾವು ಘೋಷಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶುಲ್ಕ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಫೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿಡಲು ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನದ (ATF) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, 15 ದಿನಗಳ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇಶೀಯ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್-119 ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.