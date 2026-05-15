ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಮೆಟ್ರೋ ಮಂಡೆ' ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ 'ನೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೇ'ಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ಕ್ರಮವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ 2 ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರವನ್ನು ‘ಮೆಟ್ರೋ ಮಂಡೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಕರೆ:

ದೆಹಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, ‘ಮೇರಾ ಭಾರತ್‌, ಮೇರಾ ಯೋಗದಾನ್‌’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಜತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಧನ ಕೋಟಾವನ್ನು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿವರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಗುಪ್ತಾರ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿ, 4 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.