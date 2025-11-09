Delhi Air Quality Crisis AQI Crosses 400; ದೆಹಲಿಯ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ 'ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು 50% ನೌಕರರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ (ನ.9): ದೆಹಲಿಯ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 400 ಅಂಕ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದು 'ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ನೌಕರರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಂ ಹೋಮ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನ.15ರಿಂದ ಫೆ.15ರವರೆಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ಕಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಡಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ (CPCB) ಡೇಟಾ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿ AQI 361 ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ, ದೆಹಲಿ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಸುಧಾರಣಾ ಮಂಡಳಿ (DUSIB) ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಇನ್ನೂ ಮರದಿಂದ ಸುಡುವ ಒಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮನೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ, ರಾಜಧಾನಿಯ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನನಿಬಿಡ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಲಹೆ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೂಲ್ ಮಾಡಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ GRAP-2 ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ (ಡಿಪಿಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಎಕ್ಯೂಐ) ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ: ನವೆಂಬರ್ 1 (303 vs. 339), ನವೆಂಬರ್ 3 (309 vs. 382), ನವೆಂಬರ್ 4 (291 vs. 381), ನವೆಂಬರ್ 5 (202 vs. 373), ನವೆಂಬರ್ 6 (311 vs. 352), ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 7 (322 vs. 377). "ಇಲಾಖೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಮನ್ವಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಕ್ರರೇಖೆಗಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ, ಆರಂಭಿಕ GRAP-3 ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿದರು, ವೇಗವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಗುಡಿಸುವುದು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.