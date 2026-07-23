ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಆರ್ಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಿರಳೆ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ನಡುವೆ, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (CJP) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆ (RAF) ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆರ್ಎಎಫ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯು ಮತ್ತು ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಬಳಸಿದರು. ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಈ ಗಲಭೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಂಸತ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಸೋನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಹ್ರಾವತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅವರು ಸತ್ತ ಜಿರಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ "ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಿತೂರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಯ ನಂತರ ಸೋನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಿಜೆಪಿ, "ಈ RAF ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಜಿರಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. X ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "RAF ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು (ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು) ಜಿರಳೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಯಾರು?
ಹರಿಯಾಣ ನಿವಾಸಿ ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಆರ್ಎಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರಮವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೋನಿಯಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ '3star_Sonia', ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.