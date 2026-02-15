ಕೇರಳದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಣ್ಣೂರಿನ ರೈತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂಬತ್, ತೀವ್ರ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಅವರು,ಈ ದುರಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರೈತ ಸಾವು:
ಕಣ್ಣೂರು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಋತುವಿನ ಕೊಯ್ಲು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 59 ವರ್ಷದ ರೈತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂಬತ್ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣೂರಿನ ಚೆರುಪುಳ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬೀನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ತಮ್ಮ ಅದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಕಾರಿ ರೈತ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು ಕಣ್ಣೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಚೆರುಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಡವರಂಬದ ಕರಿಯಾಕರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವು ರೈತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಸಾವು ರೈತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಜನ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ದಂಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. .
ಪಾಳು ಭೂಮಿಯ ಹಸನಾಗಿಸಿದ್ದ ರೈತ:
ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂಬತ್ ಅವರು ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಚೆರುಪುಳ ಕೃಷಿ ಭವನದ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಕುತ್ತೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 75 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6 ರಿಂದ 10 ಎಕರೆಗಳವರೆಗೆ ಪಾಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ, ಅವರು ತರಕಾರಿಗಾಗಿ ಚೆರುಪುಳದಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಎಲೆರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಎಕರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಕರಿಯಕರ ವಾರ್ಡ್ ಚರುಪುಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ರಜಿತಾ ಸಾಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು, ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭವನವು ಅವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾಳುಭೂಮಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲಿಯಾಸ್ ಅವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಹಾವಿನಕಾಯಿ, ಉದ್ದನೆಯ ಬೀನ್ಸ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಹಳದಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬೂದಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 16 ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಗರಿಷ್ಠ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು 15 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೊಯ್ಲನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಚೆರುಪುಳ, ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಮಾಧಮಂಗಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಿದ ನಾಯಿ
ಆದರೆ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಲಗಳು ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೈತ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ ದಿನ ಸುಮಾರು 1,650 ಬಾಳೆ ಗೊನೆಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಎರಡನೇ ಋತುವಿನ ಫಸಲಿನಿಂದ ಟ್ರಿಲ್ಸಿಸ್ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪಾಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ ರೈತ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಲೈಸಮ್ಮ ಮಗ ರಾಬಿನ್ (30) ಮತ್ತು ಮಗಳು ರೋಶಿನಿ (29) ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಶೇಮ್': ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರ