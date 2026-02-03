- Home
- Jeffrey Epstein: ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ 'ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಬ್ರೋಕರ್' ಇವನೇ ನೋಡಿ! ಕೊನೆಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ 5400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಕರಾಳ ದಂಧೆಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ದ್ವೀಪ, ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಹಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.
ಯಾರೀತ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್?
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇವನೊಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ಇವನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ 'ಲಿಟಲ್ ಸೇಂಟ್ ಜೇಮ್ಸ್' ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ದ್ವೀಪವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದ್ವೀಪ' ಅಥವಾ 'ಪೆಡೋಫೈಲ್ ದ್ವೀಪ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೆಡೋಫೈಲ್ ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಮನೋರೋಗ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಬೋಯಿಂಗ್ 727 ವಿಮಾನವೂ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 'ಲೋಲಿಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು. ಲೋಲಿಟಾ ಎಂದರೆ ಪುರುಷರ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಆರೋಪಗಳಿವು
1. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು.
2. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ 14-15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಯವಂಚನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
3. ವಿಶ್ವದ ಕುಬೇರರು 'ಲೋಲಿಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್'ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಂಛೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯೇ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್!
4. ತನ್ನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೂಲಕವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಈ ದಂಧೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ.
5. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಲದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2019ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ. ನಂತರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು 'ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆ, 2000 ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು 1.80 ಲಕ್ಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೌನ...!
ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದವರೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚುಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಬಾಲಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮೌನವಾಗಿವೆ.
ಈ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್!
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ನಾನಲ್ಲ. ಇದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಿಂತ, ಗೇಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂದ ಖಂಡನೆಯ ಸುದ್ದಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 'ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೂತುಹಾಕಿದರೆ, ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ, ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯ, ಅಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುವ ಸಂಚು
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ಖಚಿತ ಎಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ರಮಣ ಎಂದರು, ಆ ವಿಷಯವೂ ಹೋಯಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,55,000 ರೂ.ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬೆಲೆ 50,000 ರೂ. ಇಳಿಯಿತು. ಈಗ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯೇ ದೋಚುವಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.
