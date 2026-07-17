ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತ ನಾಯಕ ವೇದಿಕೆ, ಸಂಭಾಗಣದ ತಯಾರಿ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೊಡಿದ್ದರು. ತಯಾರಿ ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಾಯಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಹ್ರಡೂನ್ (ಜು.17) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಸಭಾಂಗಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಡೆಹ್ರಡೂನ್ ಬನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಭಾಂಗಣ, ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಛತ್ರೋಂಕಿ ಗುಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಛತ್ರೊಂಕಿ ಗುಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಗಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ತಯಾರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸಂಭಾಣಗಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಯಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬನ್ನು ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಖಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಖಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ದಸ್ಮಾನ, ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಮರ್ ಮೆಹ್ತ ಅವರಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.