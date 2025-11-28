2011ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ, ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನೂ ಭಾರತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕುಹಕ ಮಾತುಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.28) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜಿಡಿಪಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಹಗರಣಗಳ ದೇಶ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದ ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಆದ ಅವಮಾನ ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಹಗರಣಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ರೀಡಾ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆದ ಹಗರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾನ ಹರಾಜು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅಮಾನವ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ.
2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಯೋಜನೆ
ಭಾರತವು ಈಗ 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, 2010ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. 2011ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಹಗರಣ ಬಯಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. 2011ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ₹1200 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಸುಮಾರು 18,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 70,000 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಪೋಲು ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ
ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (CAG) ಅನಿಯಮಿತ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಆಗಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರವರೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಇದು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಾಸನೆ ಬಡಿಯತೊಡಗಿತ್ತು.
ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ಗಳು, ಛತ್ರಿಗಳು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ಗಳನ್ನು ತಲಾ 9.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ಗೆ 4000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 500 ರೂಪಾಯಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ತಲಾ6500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ತಲಾ 2700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಗಿನ ನಿಜವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಂಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ತಲಾ 8000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೋಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ವರೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ಗಳ ದರ್ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಜೆಟ್ 2460 ಕೋಟಿ ರೂ
ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಎರಡು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಿರುಚಿದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಸುಮಾರು 2460 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿತು.
ಸಿಎಜಿ (CAG) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ (PWD) ರಸ್ತೆ ದೀಪಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿತು.ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ 90% ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಲಂಡನ್ QBR ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಲ್ಲದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಲಂಡನ್ವರೆಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭ್ರಷ್ಟ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜಾಡು, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಕೀಳುವ ಅವಕಾಶವೆಂದು ನೋಡುವ ಅದರ ವಿಪರೀತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ವಿಳಂಬ, ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲುಸೇತುವೆಗಳು, ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ರಿಪೇರಿಗಳು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವಾಯಿತು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗದ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಯಿತು.
ಕ್ಯೂಬಿಆರ್ (QBR) ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಓವರ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿತು. ಆಗಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿಯವರನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮೇ 20, 2011 ರಂದು ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ₹46 ಕೋಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ₹141 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹95 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಶುಂಗ್ಲು ಸಮಿತಿ ವರದಿಯು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಎ (DDA) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಆಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಒಳಸಂಚು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಟೆಲಿಕಾಂ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಮುದ್ರಣ/ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಆಡಿಟ್ಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2011 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು.
ಖಾಸಗಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು (DDA) ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿತ್ತು.
2011 ರ CWG ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಈ ಹಗರಣದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ದ ಜನರ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಹಗರಣಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿತು, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.