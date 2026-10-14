ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ CJP ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಹಸ್ಯ ದಾನಿಗಳ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಾಯಕಿ ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ,14): ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (CJP) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಾಯಕಿ ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್ (Mary Millben) ಬುಧವಾರ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (CJP) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ದಾನಿಗಳಿಂದ (Select Donors) ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಂಡಿಂಗ್ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರವು 'ಎಸ್ಐಆರ್' (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನೇ (CEC) ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಂಚಿನ ಆರೋಪ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
'ವಿದೇಶಿ ಡೋನರ್ಗಳ ಕರಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್'
ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ (Abhijeet Dipke) ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ, ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್, "ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ದಾನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಓದಲು ಬರುವ ಯುವಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ (Radicalize), ವಾಪಸ್ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಹಾಗೂ ಧ್ವಂಸ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಲು ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು (Funding) ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು, "ಇಂತಹ ಕರಾಳ ಸಂಚುಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ವಿಫಲಗೊಂಡಿವೆಯಾದರೂ, ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ' (Boston University) ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ - ಯುವಜನತೆಗೆ ಕರೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಾಯಕಿ, ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಭಾರತೀಯರು ಮೌನವಾಗಿ ಕೂರುವ ಸಮಯವಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಯುವ ದೇಶಭಕ್ತರು ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆದು, ಇಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನವ ಯುವ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಮತ್ತು ಅರಾಜಕತಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಸಲು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೀ ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್?
ತಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಗಾಯನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಮೇರಿ ಮಿಲ್ಬೆನ್, 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ'ಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.