ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ OTP ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ TAFCOP ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, PAN ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ (Verification) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಏಕೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ:
OTP ಪ್ರವೇಶ: ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ OTP (One-Time Password) ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇ-ಕೆವೈಸಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯಕ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಡೆರಹಿತ ಸೇವೆಗಳು: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಧಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುಐಡಿಎಐ (UIDAI), ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
UIDAI ಪರಿಶೀಲನಾ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: UIDAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಪುಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ.
ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ 12-ಅಂಕಿಯ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ದೃಢೀಕರಣ: ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ (Captcha) ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತರ 'ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ' ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಫಲಿತಾಂಶ:
ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ: ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ: ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ: TAFCOP ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ TAFCOP ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:
TAFCOP ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು OTP ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.