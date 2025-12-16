Chandrapur Farmer Kidney: ಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನೇ ಮಾರಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈತನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಿ ತನ್ನ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.16): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಾಪುರದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ರೈತನ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನೇ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರೈತನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕೃತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ. ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಎಷ್ಟು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಉದಾಹರಣೆ ವಿದರ್ಭದ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೈತನ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಆತನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಚಂದ್ರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗಭಿಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಿಂಥೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೈತ ರೋಷನ್ ಕುಡೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಾಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರೋಷನ್ ಖಾಸಗಿ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸತ್ತವು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಲ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಖಾಸಗಿ ಲೇವಾದೇವಿದಾರನು ಪದೇ ಪದೇ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು.

8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ

ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಸಲು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ (ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಸಾಲದಾತನು ರೈತನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕಠಿಣ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಲದಾತನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರೋಷನ್ ಕುಡೆ ಎಂಬ ರೈತ ಮೊದಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಲದಾತರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೊಂದ ರೈತ, ಸಾಲದಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.

Related Articles

Related image1
Viral Video: ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ ಹಾಕಿ ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ರೆಡ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಹಿಡಿದ ಗಂಡ!
Related image2
Viral Video: ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಪೋಲ್‌ ಬಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಸಾವು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್‌

ಒಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ಯವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ನಾಯಕ ಬಾಲಾ ನಂದಗಾಂವ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.