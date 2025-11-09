ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ (EEZ) ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂನ ಮೀನಿನಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.9): ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಸಮುದ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮೀನುಗಾರರು, ಸಹಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (EEZ)ದಲ್ಲಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಈ ನಿಯಮಗಳು 2025-26 ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗ್ಯಾದರ್, ಬುಗಡಿ, ಚೂರಾ ಎಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ಯುನ ಮೀನಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮೀನಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (FFPOs) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಾಯಿ-ಮಗು ಹಡಗು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ EEZ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟಿರುವ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಷೇಧ
ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಜೋಡಿ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಮೀನು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾನೂನು ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ReALCRaft ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕೇತರ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ದೋಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
2.38 ಲಕ್ಷ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗುಗಳ ನೋಂದಣಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, 13 ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.38 ಲಕ್ಷ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸುಮಾರು 1.72 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುಮಾರು 64,187 ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳು EEZ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.
ಸಮುದ್ರಾಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ReALCRaft ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (MPEDA) ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿ (EIC) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಇಇಜಡ್ನ ಮೀನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದ ವಲಯದ ಆಚೆಗೆ 'ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ 'ಆಮದು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಾದ್ಯಂತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ (PMMSY) ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (FIDF) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಯಮಗಳು ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ QR-ಕೋಡೆಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್/ಮೀನುಗಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನುಗಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ನಭಮಿತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ReALCraft ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ 11,099 ಕಿ.ಮೀ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 23 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಇಇಜಡ್ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ರಫ್ತು 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶದ ಇಇಜಡ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ ಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಭಾರತದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯುನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಡಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಮುದಾಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾದರಿಗಳತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.