Ceiling Fan Cage Guard For Safety in Hostel: ಶಾಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಂಜರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಸುತ್ತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೋಹದ ಪಂಜರಗಳನ್ನು (metal cages) ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಕಬ್ಭಿಣದ ಪಂಜರ

ಹೌದು, ಸೀಲಿಂಗ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ ಸುತ್ತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಂಜರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಗು ತರಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಯ್ತು?

ಆ ಕಬ್ಬ ಪಂಜರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಸುಮಾರು ₹12,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಆದರೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3000 ರೂ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಈ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
Pocso: ಶಾಲೆ ಕೊಣೆಯೊಳಗೆ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಾಮದಾಟ, ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ!
Related image2
ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧ: ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ!

ಜೋಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರು

ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು 'ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್' ಮತ್ತು 'ಓವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್'ನ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

View post on Instagram