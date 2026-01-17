ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ 'ಮಹಾಯುತಿ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆಯವರ 'ರಸಮಲೈ' ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮೀರಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಜನತೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ 'ಮಹಾಯುತಿ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಜನತೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ತರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ 'ರಸಮಲೈ' ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು
ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವು ತೀವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೆಸರನ್ನು 'ರಸಮಲೈ' ಎಂದು ಅಣಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರುತನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅಂದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ
ಬಿಜೆಪಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, 'ಮತದಾರರು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬದಲಾದ ಮುಂಬೈ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಕು
ಠಾಕ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮದ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂಬೈ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗುರುತಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮತದಾರರು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಮುಂಬರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ತಂದಿದೆ.