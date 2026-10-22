ಬಿಹಾರದ 19 ವರ್ಷದ ಮೋನು ಮೆಟುರ್ಬಾಲಾ, ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದರೆ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ ಓಡುತ್ತಿದ್ದು, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಐದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಾಯಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಕಿ.ಮೀ ಓಟ! 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಬಿಹಾರದ ಯುವಕ
ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ 19 ವರ್ಷದ ಮೋನು ಮೆಟುರ್ಬಾಲಾ ಅವರ ಕಥೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಗುಣಮುಖರಾದರೆ ದೇಶದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಬಿಹಾರದ ಅರಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮೋನು ಅವರ ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇಶದ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಾ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೋನು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲ; ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಟ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋನು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬದಲು ಓಡುತ್ತಲೇ ವಿವಿಧ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವೂ ಅಗತ್ಯ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದಣಿವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ದರ್ಶನದ ಗುರಿ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಸೋಮನಾಥದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂವರೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲ 12 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅನೇಕ ಶಿವಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ.
ಮೋನು ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಆಸೆ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮೋನು ಅವರ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮೋನು ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಊಟ, ನೀರು ಮತ್ತು ತಂಗಲು ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೋನು ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಓಡುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಹಾರೈಕೆ.