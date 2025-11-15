2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ವೋಟ್ ಶೇರ್ಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ತನ್ನ ಮತಗಳನ್ನು ಸೀಟುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಅದ್ಭುತ ದಕ್ಷತೆಯು, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.15): 2025 ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೋಟ್ ಶೇರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಡಿಮೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್-ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ತನ್ನ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಸೀಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಷತೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಎರಡೂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ವೋಟ್ ಶೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಎನ್ಡಿಎಯ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಸ್ ಆಟ ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಎನ್ಡಿಎ
ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಜೊತೆಗಿನ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ 28 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ 89.3% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರದೊಂದಿಗೆ 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರವು ಅಸಾಧಾರಣ 84% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆರ್ಜೆಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ 50 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 42 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ 100% ಆಗಿದ್ದು, ಅವು ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೆಡಿ(ಯು) ಕೂಡ 82.8% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಜೆಡಿ ವಿರುದ್ಧ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 58 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ 78.9% (19 ರಲ್ಲಿ 15) ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ 85.7% (14 ರಲ್ಲಿ 12) ಆಗಿತ್ತು.
ಬಿಜೆಪಿಯ 2025 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 2020 ರಲ್ಲಿ 67.3% ಮತ್ತು 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 65.4% ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೆಡಿ (ಯು) 2020 ರ 37.4% ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ 83.2% ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, 2024 ರಲ್ಲಿ ಅದರ 74.2% ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್ವಿ) 2024 ರಲ್ಲಿ 96.7% ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 67.9% ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರ್ಜೆಡಿ 2020 ರಲ್ಲಿ 52.1% ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ 26.1% ರಿಂದ 17.5% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9.8% ರಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು, 2020 ರಲ್ಲಿ 27.1% ಮತ್ತು 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 22.2% ರಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ 63.2% ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ 60% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ CPI(ML)L, 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, VIP 2020 ರಲ್ಲಿ 30.8% ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ 5.6% ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಪ್ರದೇಶವಾರು ಪಕ್ಷವು ಮಿಥಿಲಾಂಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಮತ್ತು ತಿರ್ಹತ್ನಲ್ಲಿ 85% ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮಗಧದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷವು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯು ಭೋಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 44.7% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿತು, AIMIM ಮತ್ತು ಜನ್ ಸೂರಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮತ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.