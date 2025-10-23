2025ರ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರ (ಅ.23) 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23) ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರವೇ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೈತ್ರಿ: ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿತ್ರವಿಲ್ಲದೆ 243 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ 255 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ? ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇವು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ತೇಜಸ್ವಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಐದು ಹಗರಣಗಳ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 420ರ ಅಡಿ ಆರೋಪವಿದೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಪರೀಕ್ಷಿತ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತೀರಿ?

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 26 ಮಿಲಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವುದು ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಮಾತುಗಳು ಎಂದರು.

ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಈ ಒಡಕು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಯಿಂದ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ.