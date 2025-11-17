ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಗೆ ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ನಕಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ (ನ.17): ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಅವರನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಸೀತಾಪುರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು. ಅವರ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರ್ದೋಯ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣವು 2019 ರ ಹಿಂದಿನದು. ರಾಂಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಆಕಾಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅಜಮ್ ತನ್ನ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಮೂಲ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 1, 1993 ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 2017 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಜಮ್ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ವರ್ಷವನ್ನು 1990 ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಆಕಾಶ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ಇದು ಸತ್ಯದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಜಮ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಅಜಂ ಖಾನ್
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ 1992 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಜಂ ಖಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.ಎಸ್ಪಿಯ ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮುಖಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಚಹರೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರು. 2017ರವರೆಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಜಂ ಖಾನ್, 'ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ಪ್ರತಿ ಯುಪಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 1989, 1993, 2003-07 ಹಾಗೂ 2012-17ರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಜಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೇಸ್
ಅಜಂ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 104 ಕೇಸ್ಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 93 ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕುರಿತ 11 ವಿವಾದಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 59 ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 19, ರಾಂಪುರದ ಹೊರಗಿನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ 3 ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 12 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಂದಿದೆ.