ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ: ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಂಗಳವಾರ ಲಕ್ನೋದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮಹಾಕುಂಭ 2025” ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ 18 ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಇದನ್ನು “ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ, ಶಿಸ್ತಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಣು
ಅಟಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ERP ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ:
- ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಾತಿಯ ನೈಜ-ಸಮಯದ ನವೀಕರಣ.
- ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ERPಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
- ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ – ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ – ಬಜೆಟ್, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ.
- CCTV ಏಕೀಕರಣ – ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ – ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸೌಲಭ್ಯ.
18,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು
ಅಟಲ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು BOC ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇತರರಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಡೇ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯಾಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ‘ಶ್ರಮ ನ್ಯಾಯ ಸೇತು ಪೋರ್ಟಲ್’, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಬದ್ಧ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮಹಾಕುಂಭ 2025: ಯುವಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮಹಾಕುಂಭ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.
- ಈ ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
- 50,000 ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- UAE, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 15,000 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.
- ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 35,000 ದೇಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
- ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇಮಕಾತಿ ಪಾಲುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಈ ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ಭರ್, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ‘ಮನ್ನು’, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ MKS ಸುಂದರಂ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೇಹಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಶಾಹಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.