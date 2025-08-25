ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ೨೦೨೫ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 50,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
೨೦೨೫ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ: ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 2025ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ಗೌರವ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, 50,000 ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಯುವಕರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಸಹ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ?
ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಇಂಟೆಲ್, ವಧ್ವಾನಿ AI, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (AWS), ಮಹೀಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
- ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
- ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ITI ಪಾಸಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಮೂರು ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ –
- ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಾವೇಶ: ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದ.
- ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ: ೫೦,೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು.
- ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂಟಪ: ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ನೋಟ.
ಯುವಕರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?
ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
2025ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.