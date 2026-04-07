ನಾಶಿಕ್ನ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಖರಾತ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಐಟಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಶಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೇಸ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (SIT) ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಸುಳಿವು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿಸಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖರಾತ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಡಿಸಿಪಿ, ಎಸಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಿಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಸಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಷ್ಟದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರಾ?
ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಖರಾತ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಖರಾತ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿತ್ತೇ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಐಡಿಯಾ
ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆತ ತನ್ನ ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ 'ವಿಜ್ಞಾನ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಾನು ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ಅಥವಾ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಅವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವಶಕ್ಕೆ
ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಾಲವೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ
ಈ ನಡುವೆ, ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ನ ಮಗ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡ ಇಂದು ಆತನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಖರಾತ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.