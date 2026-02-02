ಲಂಡನ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಭವನೀಯ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಸಿಎಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.2): ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಲಂಡನ್-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನದ ಬೋಯಿಂಗ್ 787-8 ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಾಟದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಯಿಂಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಮಾನದ ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. DGCA ನಿರ್ದೇಶನದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಫ್ಲೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಯಿಂಗ್ 787 ವಿಮಾನಗಳ ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.