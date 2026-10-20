ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನಲ್ಲಿ ₹16,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 'ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹16,000ಕೋಟಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ 'ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಖನಿಜ ಭರಿತ ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ?
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಾಗಿ 'ಇಲ್ಮೆನೈಟ್' ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, 10,000 ಟನ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಲೋಹ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪನಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕರಾವಳಿ ಮರಳು ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾನಿ ಸಮೂಹದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಅಲುವಿಯಲ್ ಹೆವಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಈಗಾಗಲೇ ಎಪಿಎಂಡಿಸಿ ಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 991 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಖನಿಜ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂನಲ್ಲಿ 910 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ 81 ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.68 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಇಲ್ಮೆನೈಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಾಕಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಮತ್ತೂ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್
ಈ ಬೃಹತ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಇದು ಇಂಧನವಾಗಲಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಪಟ್ಟಣ, ಗಾರಾ, ವತ್ಸವಲಸ, ಎಟ್ಚೆರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಭೀಮುನಿಪಟ್ಟಣಂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ವಸತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಾರಾ ಮತ್ತು ವತ್ಸವಲಸ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ₹3000 ದಿಂದ ₹6000 ವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಾಸರಿ ₹5,500 ದಿಂದ ₹7,800 ರಷ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ.