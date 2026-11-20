ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 22 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 51 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಬಲಾಬಲ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸರಣಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಬಿರುಸಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಕಮಲ ಪಾಳಯವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಜಯವು ಜೈಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
51 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ!
ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 22 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 95 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ 21 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾಗೌರ್ ಸಂಸದ ಹನುಮಾನ್ ಬೇನಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಆರ್ಎಲ್ಪಿ) 18 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ 30 ಸ್ಥಾನಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಹಂಚಿಕೆ!
ಜೈಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಗೆಲುವಿನ ವಿವರಗಳು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಚೌಮುನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋತ್ವಾರಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೋವಿಂದಗಢ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಲ್ಪಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಗನೇರ್ನಲ್ಲೂ ಆರ್ಎಲ್ಪಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 2 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಜಾಬ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ತಲಾ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದೆ.
ಕಿಶನ್ಗಢ್ ರೇನ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್?
ಕಿಶನ್ಗಢ್ ರೇನ್ವಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾದರಿಯ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಮರಸರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಲ್ಪಿ ತಲಾ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಸಂಭಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲಾ 2 ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಜಲ್ಸು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆರ್ಎಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ತಲಾ ೧ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಾಲ್!
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ಭಾಗಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ. ಮೌಜ್ಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾಧೋರಾಜ್ಪುರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ 1 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಖಾವ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಲ್ಪಿ ತಲಾ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಜಾಮ್ವರಾಮ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ಆರ್ಎಲ್ಪಿ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ತುಂಗಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.