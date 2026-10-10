ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಸಮೀಪ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ 'ಪುತ್ರಯ್ಯ ಪಾಕಲು' ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಮುದ್ರವಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪದ ಜನರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ
Hope Island Village: Life in the Bay of Bengal ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಸಮೀಪ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಕರಾವಳಿ ಸಮೀಪ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪವಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೋಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ 'ಪುತ್ರಯ್ಯ ಪಾಕಲು' ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಭೂಮಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳು.. ಹೀಗಿದೆ ಈ ದ್ವೀಪ. ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮರಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಈ ದ್ವೀಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪ ದಡದಿಂದ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿದೆ. 2022ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ 118 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಜನರ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ?
ಹೋಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪುತ್ರಯ್ಯ ಪಾಕಲು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಕಾಕಿನಾಡ ಕರಾವಳಿಗೆ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದರೂ ಇವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು. ಹವಾಮಾನ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಸಮುದ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪರದಾಟ
ಹೋಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕಾದರೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಕಾಕಿನಾಡ ತಲುಪಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ ಆಮೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೀಪವೂ ಒಂದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬೀಡಾಗಿರುವ ಹೋಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಲು ಹಲವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.