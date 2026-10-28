ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಕೇವಲ ₹200 ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನೇ ನನಸಾಗಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಕೇವಲ ₹200 ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನೇ ನನಸಾಗಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಹಿಂದಿರುವುದು ಆತನ ಅಜ್ಜಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಕೂಪನ್!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸೀಲಂಪುರ ನಿವಾಸಿ ಮೆದಾಂಶ್ ರೈಕ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಈ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ಅಭಾಪುರಿಯ ಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರ್ ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ₹200 ಮೌಲ್ಯದ ಕೂಪನ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಗೆದ್ದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿ ಖರೀದಿಸಿದ ₹200 ಕೂಪನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಿತು!
ಮೆದಾಂಶ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಿರಣ್ ರೈಕ್ವಾರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕೂಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ಮೆದಾಂಶ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರು ಒಲಿದಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ!
ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ₹200ರ ಕೂಪನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮೆದಾಂಶ್ ವಿಜೇತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೇರಿದ್ದರು. ಡೊಳ್ಳು, ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
₹200ರಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು; ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಅಪರೂಪದ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ₹200 ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ ಕೂಪನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಕಾರು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಕೇವಲ ₹200 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಕಾರು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, “ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು! ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ” ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, “ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಆಸೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದೆ” ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.