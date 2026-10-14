ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ಕಿಟಕಿಯಾಚೆ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರ ಹೀಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೆನಪು. ಆದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ದಿನ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು, ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರಬಹುದು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಕಿಟಕಿಯಾಚೆ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರ ಹೀಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೆನಪು. ಆದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ದಿನ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು, ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
74 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ, 4,000 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ!
ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಗಢದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಸುಮಾರು 4,000 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 74 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರಾದ ಮಮತಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಬ್ರುಗಢದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
9 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ
ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಹಾ ತೋಟಗಳು, ಹಸಿರು ಹೊಲಗಳು, ನದಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳು ಹೀಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಂದರ ಅನುಭವದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಮತಾ ಯಾದವ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅನುಭವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ತಂಡವು ಆರಂಭದ ಎರಡು ದಿನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದು, ನಂತರದ ಎರಡು ದಿನ ಎಸಿ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್?
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, 2011-12ರ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೈಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ದಿಬ್ರುಗಢ–ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸೇವೆಯು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ ಭಾಗವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ!
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾದ ದೂರವನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ. ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹೊಸ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ, ಬೋಗಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಭಾರತದ ರೈಲು ಜಾಲದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.