ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡನಾಗಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಸಲ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಯಂ-ಕಲಿತು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಯವರೆಗೆ

12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಅಜ್ಸಲ್‌ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವ್ಯರ್ಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯರ್ಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈನೋಸಾರ್, ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರವಾದ 'ದೀಮೆನ್' ಎಂಬ ಭೂತದ ರೂಪ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯವರೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ತಾಯಿ ಸಬೀರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಂಭ

AI ಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಿತು

ಓದು-ಬರಹ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಜ್ಸಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಜ್ಸಲ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನುರಿತ ಸ್ಕೇಟರ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಅಜ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ತನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ತನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದೂ ಅಜ್ಸಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.