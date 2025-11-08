ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಟೀ-ಕಾಫಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಗಳಾದವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ, ಕೈ-ಕಾಲು ನಡುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ತಲೆನೋವು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಟೀ, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಡೆನೊಸಿನ್ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ 2-3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
- ಟೀ, ಕಾಫಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಟೀ-ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಅತಿಯಾಗಿ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಟೀ-ಕಾಫಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ನೀವು ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ಇಳಿಸಿ, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯುಂಟಾದರೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ತಲೆನೋವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.