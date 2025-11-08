2019ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ-ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ವಿವಾದದ ನಂತರ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಶೋಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಶೋಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಕೌಚ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕರಣ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್'ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ?
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಸಾನಿಯಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕರಣ್, 'ನಾನು ವಿರಾಟ್ರನ್ನು ಶೋಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಏನಾಯಿತೋ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಶೋಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು. ಹಾಗೇ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಶೋಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕರಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಎಪಿಸೋಡ್ 2019ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪೈಕಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಾದದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.