80s 90s ಜನರೇಷನಾ ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ತಿನ್ಲೇಬೇಕು

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಜನರೇಷನ್‌ನವರು ಜಿಮ್, ಡಯೆಟ್‌, ಇಂಟರ್ಮಿಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್‌ ಅಂತ ಹೀಗೇ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ 80s 90s ಜನರೇಷನ್‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಪದ್ಧತಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ, ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಿಲೇನಿಯಲ್‌ಗಳು (1981 and 1996 ಜನರೇಷನ್‌ನವರು) (ages 23 to 38 in 2019) ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರು ನಡೆಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ (Lifestyle) ಮತ್ತು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆತಂಕವು (Anxiety) ಕಿರಿಕಿರಿ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ (Brain) ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 80s 90s ಜನರೇಷನ್‌ ನವ್ರು ಹೆಲ್ದೀಯಾಗಿರಲು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ?

ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್‌

ಪುರುಷರು (Men) ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು (Woman) ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಹಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೋಂಕುಗಳು (Virus) ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ದೇಹದ (Body) ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಗ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Immunity power) ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಮೆಗಾ-3

ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಒಮೆಗಾ -3 ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಆಹಾರ (Food)ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು. ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಪೂರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ, ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಮೆಗಾ -3 ನಮ್ಮ ಗಮನ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಸತು

ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಆಗಾಗ ಸೋಂಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಸತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಸನ್ಶೈನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಬಹು-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಟಮಿನ್ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಸತುವು ಶಕ್ತಿಯ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ (Disease) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್

ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು (Bones) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಪೂರೈಸಬಹುದಾದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪೂರಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಹ ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.