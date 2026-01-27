- Home
- ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಿಹಿತ? ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ನೌಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್!
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆಯು ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಊಹೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಿಮಿಟ್ಜ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಪರಮಾಣು-ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 ರ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗಾದ USS ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ (CVN-72) ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಮಲಕ್ಕಾ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಆರ್ಲೀ ಬರ್ಕ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಡೆಡ್-ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕಗಳು - USS ಫ್ರಾಂಕ್ ಇ. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಜೂನಿಯರ್ (DDG-121), USS ಸ್ಪ್ರೂನ್ಸ್ (DDG-111) ಮತ್ತು USS ಮೈಕೆಲ್ ಮರ್ಫಿ (DDG-112)ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಒದಗಿಸಿದವು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ "ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇನೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಆರ್. ಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೆರಿಬಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯೊಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ" ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇರಾನ್ ಕೈದಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಇರಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ದಮನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 41,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳಿದದಾರೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಾನ್ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಧಿತರ ಯೋಜಿತ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಆದರೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಕನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಮನವು ಪೆಂಟಗನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸರಕು ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
